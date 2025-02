Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Trump è un’occasione per l’Ue, la obbliga a una diagnosi spietata e la invita a diventare un’entità politica autonoma”

“Nella storia non esiste un personaggio che assomigli a. È un personaggio nuovo, ma è soprattutto una maschera. E dietro quella maschera ci sono altre maschere. Anche Musk è una maschera, dietro alla quale ci sono i grandi assetti economico-finanziari che comandano anche processi processi innovativi di ricerca e di sviluppo formidabili, tutti in mano a capitale privato. La vera potenza globale sono loro e stanno diventando sempre più determinanti per i nostri destini“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) dal filosofo Massimoa proposito della figura di Donalde dei suoi satelliti, dal patron di Tesla e Space X, Elon Musk, al fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post, Jeff Bezos, che proprio ieri ha annunciato che nella sezione ‘opinioni’ del suo giornale gli autori dovranno ‘impegnarsi ogni giorno in difesa di due pilastri: le libertà personali e il libero mercato’.