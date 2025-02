Liberoquotidiano.it - Caccia all'automobilista: con sei telecamere più di 200mila multe, dove non si può più circolare

Bologna non molla la sua crociata contro le auto (e quindi i cittadini che le guidano). Dopo che l'amministrazione guidata dal piddino Matteo Lepore aveva trasformato il capoluogo emiliano in una grande “zona 30”, imponendo il limite minimo di velocità, in giunta già si sfregavano le mani all'idea di tappezzare le vie di autovelox pronti a multare chi si sarebbe azzardato ad andare poco più veloce del passo d'uomo. Ma, con loro grande rammarico, così non è stato: la riforma del codice della strada voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha infatti imposto come limite minimo rilevabile quello dei 50km/h. Cosa fare quindi? Ovviamente continuare l'assalto agli automobilisti con i mezzi consentiti. E così, l'estate scorsa, ecco comparire quattro nuovissimi autovelox a presidiare le strade cittadine.