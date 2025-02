Sololaroma.it - Burdisso e la Roma, scippo del Milan? È in lista per il ruolo di Ds

La squadra gira, e questa è sicuramente la notizia più importante.reduce da 10 risultati utili consecutivi in Serie A (7 vittorie e 3 pareggi) e pronta ad affrontare il doppio confronto di Europa League con l’Athletic Club, ma vero è che il futuro presenterà al club molti punti di domanda importanti che andranno presi di petto. Quello del post Ranieri è sicuramente uno di questi, ma potrebbe non essere l’unica carica a cambiare quella dell’allenatore: anche il Ds Ghisolfi è sotto esame.Grazie ai recenti risultati la situazione si è calmata, ma di errori ce ne sono stati e le certezze sul futuro sono poche. Sfumato Sartori, che poco tempo fa ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna, il nome di Nicolasera balzato in pole. Un ex giocatore di Ranieri, presente all’Olimpico contro il Porto, che conosce bene l’ambienteed attualmente libero da vincoli contrattuali con altre società; insomma un profilo ideale per i giallorossi.