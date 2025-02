Internews24.com - Buongiorno lancia la sfida: «L’Inter la squadra da battere, ecco come stiamo preparando la partita»

di RedazioneIl difensore del Napoli, Alessandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista dellacontroin campionatoIntervenuto sulle frequenze di Radio CRC, il difensore del Napoli, Alessandro, ha parlato del suo rientro dall’infortunio, del momento delladi Conte e della prossimadi sabato contro.SUL MIO INFORTUNIO – «Il mio infortunio sicuramente non è stato semplice, ho dovuto lavorare tanto per recuperare. È stata dura guardare i compagni da casa e da fuori al campo, ma ora sto bene e sono contento di poter dare il mio contributo alla».DIFESA A 3? – «Giochiamo e ci alleniamo tutti i giorni con i miei compagni del reparto difensivo. C’è alchimia tra di noi, indipendentemente da che si giochi a quattro o a tre.