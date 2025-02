Spazionapoli.it - Buongiorno: “Inter? Vi dico il segreto per batterli. L’infortunio è stato…”, poi il messaggio ai tifosi

Alessandroha analizzato diversi temi caldi in casa Napoli. Il pilastro della difesa azzurra èvenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”. Il difensore del Napoli, Alessandro, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Il calciatore ha fin da subito mostrato le proprie qualità, ma poi è stato costretto a fermarsi a causa di un delicatissimo infortunio. Ad oggi, però, è tornato ad essere un pilastro della difesa, motivo per il quale ha toccato diversi temi importanti.: “è stato duro, ma ora sono a disposizione”A Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, èvenuto in esclusiva il calciatore azzurro Alessandro. Di seguito le sue parole.“Il mio infortunio sicuramente non è stato semplice, ho dovuto lavorare tanto per recuperare.