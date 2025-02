Inter-news.it - Buongiorno: «Inter squadra da battere, i tifosi ci aiuteranno!»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato a due giorni da Napoli-. Il difensore azzurro si è anche espresso sul suo stato di forma e sulla difesa.STATO FISICO – A Radio CRC si è espresso Alessandro: «Non è stato un bell’infortunio, ho dovuto lavorare tanto per recuperare. Dura guardare i compagni da casa, ora mi sento bene e in forma, sono contento di poter dare il mio contributo ai compagni».DIFESA – Ancorasul modulo: «Mi sono trovato bene, giochiamo, ci alleniamo tutti i giorni e sicuramente c’è una bella alchimia che si gioca a 4 o a tre. Cambiano alcuni meccanismi, ma importante che ci sia lo spirito giusto. Io mi metto a disposizione del mister, non è che abbia una posizione preferita. Come dicevo prima: l’importante è lavorare tanto insieme per trovare la giusta alchimia, conta questo».