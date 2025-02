Justcalcio.com - Bundesliga: Bayern Focus su Stoccart ma la riunione di Leverkusen incombeva grande

Sito inglese:Venerdì, leader della, ilMonaco si reca a Stoccarda sperando in un riscaldamento ideale in vista dello scontro della Champions League della prossima settimana con Bayer.Il direttore sportivo delMax Eberl ha insistito sul fatto che il pienoè sull’incontro con Stoccarda, poiché la squadra di Vincent Kompany mira a consolidare il proprio posto al primo posto.Tuttavia, potrebbe essere difficile per un po ‘di attenzione non partecipare a un concorso All-in Europa.Ilha vinto otto delle ultime nove partite di campionato e ha 58 punti, otto liberi daal secondo posto. Secondo l’OPTA Supercomputer, hanno una probabilità del 94,2% di vincere il titolo.Ma non hanno battuto la squadra di Xabi Alonso in sei partite sotto lo spagnolo nella rivalità tedesca più emozionante delle ultime stagioni.