Bullismo e Cyberbullismo, a Grottaglie il convegno del sindacato Autonomi di Polizia

Tarantini Time QuotidianoE’ in programma per domani 28 febbraio a partire dalle ore 10.00, presso il cinema teatro “Vittoria” di, ilfortemente voluto e organizzato da Fulvio Costone, segretario generale provinciale di Taranto deldi(Adp), sul tema dele del cyber. Un argomento di fondamentale importanza che rappresenta una delle sfide del futuro, essendo il fenomeno in forte espansione anche e soprattutto per via del social media. Un evento molto importante al quale prenderanno parte le autorità, tra cui il Prefetto di Taranto Paola Dessì, il Questore Michele Davide Sinigaglia, il Comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Antonio Marinucci e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Massimiliano Tibollo.