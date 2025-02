Calciomercato.it - Bufera Empoli sulla Juve: “Motta via stasera”

Clamorosa eliminazione in Coppa Italia per il club bianconero, battuto dai toscani ai rigori: nel mirino c’è il tecnicoUna prestazione decisamente negativa quella dellantus nei quarti di finale di Coppa Italia. Non solo per l’eliminazione, arrivata ai rigori contro l’, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo.elimina lantus in Coppa Italia, Thiagonel mirino (LaPresse) – Calciomercato.itUna vittoria storica per l’e una sconfitta che pesa tanto in casa bianconera, che vedono sfumare l’unico trofeo possibile per questa stagione, destinata a chiudersi senza titoli. E la furia dei tifosi esplode sui social. Oltre ad alcuni calciatori, nel mirino c’è soprattutto Thiago.“Deve andare via”, “Non ci sono più le condizioni per andare avanti”, “cosa aspettano a licenziarlo?”.