Ilgiorno.it - Buccinasco, libro di Veltroni a scuola: “Gli atti trasmessi al ministero dell’Istruzione”

(Milano) – Tra polemiche, botta e risposta dei politici, interrogazioni parlamentari, verifiche ministeriali, centinaia di post sui social e migliaia di commenti, la consegna agli alunni deldi Walter, dal titolo ‘La più bella di tutte’, con storie sulla Costituzione, questa vicenda ha assunto rilevanza nazionale. Con qualche elemento della vicenda e passaggio confuso, che abbiamo chiarito direttamente interpellando il personale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Un passo indietro per capire meglio: qualche giorno fa, il sindaco Rino Pruiti e l’assessora alla Cultura Martina Villa, entrambi di lista civica, hanno consegnato agli alunni della quinta dellaMascherpa il, inserito all’interno del Progetto lettura e Costituzione. Il volume, così come tutti quelli distribuiti all’interno del progetto, è stato scelto in piena autonomia dagli insegnanti e il progetto è stato approvato dal Collegio docenti.