Juventusnews24.com - Bucciantini duro: «Thiago Motta e i giocatori devono rispondere della storia e della dignità della Juve! Hanno 12 partite per riconquistarsi un posto nel club»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, opinionista di Sky, ha parlato cosìe didopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’EmpoliIntervenuto a Sky Sport 24 in collegamento, Marcoha detto la sua su quanto successo all’Allianz Stadium ieri sera, con laeliminata ai quarti di Coppa Italia contro l’Empoli.PAROLE – «Tutto ingigantisce la partita di ieri, non è un episodio ma è collegata a quella di otto giorni fa. Ieri laha buttato via tutto, si è costretti ad azzerare qualsiasi discorso nato dopo le 4 vittorie consecutive. Dopo ieri sera un allenatore e un gruppo didi questo12di campionato,e iundentro allantus».