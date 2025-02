Secoloditalia.it - Bucarest in rivolta per l’arresto del leader di destra Georgescu. Fidanza: “Un’Europa che soffoca la democrazia fa paura”

«Ieri le autorità rumene hanno arrestato, poi interrogato e infine rilasciato ma sotto incriminazione Calin, che aveva vinto il primo turno delle presidenziali poi cancellate con un tratto di penna per presunte ingerenze russe. Con questa azione, dai contorni davvero discutibili, di fatto si esclude dalla corsa il candidato favorito contro la sinistra». Così Carlo, capodelegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles e vicepresidente dei Conservatori europei, commenta un episodio che sta continuando a scuotere l’opinione pubblica e solleva seri interrogativi sullo stato di diritto in Romania.incriminato, ma per cosa?La procura diha formalizzato le accuse controper dichiarazioni false sulle fonti del finanziamento della sua campagna elettorale.