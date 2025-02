Metropolitanmagazine.it - Bruno Bozzetto, vita privata, moglie del disegnatore e regista

ha una carriera lunga oltre sessant’anni nel corso dei quali è diventato uno dei disegnatori più celebri ed influenti., chi è laL’artista stasera sarà ospite di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari in onda a partire dalle 21:30. Nato nel 1938,ha lavorato a più di 300 pellicole che gli hanno valso 130 riconoscimenti tra cui il celebre Winsor McCay Award, 5 Nastri d’Argento, una Laurea ad Honorem, 15 Premi alla Carriera, la Nomination all’ Oscar per Cavallette e l’ Orso d’ Oro di Berlino per Mr Tao. Tra i titoli più noti di propria produzione e co-produzione West&Soda (1965), Vip mio fratello Superuomo (1968), Allegro non troppo (1976), Il Signor Rossi cerca la felicità (1975), Sotto il ristorante cinese (1987), Europa & Italia (1999), Quark e Superquark Con Grègory Panaccione ha pubblicato due fumetti: MiniVip e SuperVip: Il Mistero del Via Vai e Tugèin, quest’ultimo pubblicato in Italia da ReNoir Comics.