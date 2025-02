Oasport.it - Brignone e Gut-Behrami allo scontro in velocità a Kvitfjell. Goggia vuole tornare alla vittoria

La lotta per la Coppa del Mondo si sposta dal Sestriere aper una tre giorni all’insegna dellache potrebbe anche essere decisiva nel duello tra Federicae Lara Gut-. La doppietta in gigante ha lanciato sicuramente l’azzurra verso la Sfera di Crist, portando il vantaggio in classifica a 190 punti, ma la svizzera non è assolutamente avversaria che molla e si gioca probabilmente tutto proprio sulle nevi norvegesi, dove in programma ci sono due discese ed un superG.si presenta in Norvegia comunque con il pettorale rosso di leader della classifica di discesa e ha disputato finora la miglior stagione della carriera in questa specialità. Anche la prima prova cronometrata di ieri ha offerto ottime indicazionivaldostana, che è assolutamente prontissima per questa tre giorni.