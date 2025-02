Metropolitanmagazine.it - Bridget Jones – Un amore di ragazzo è un finale dolceamaro per una storia d’amore lunga vent’anni

Sono passati ben nove anni da queldi’s Baby, doveha un bambino con l’della sua vita Mark. E ne sono passati invece ventiquattro dal primissimo, irriverente e folle. Ne è passata di acqua sotto i ponti per tutti, anche per la nostra protagonista che, abbandonate le buffonate selvagge, ubriache e folli della giovinezza, deve fare i conti con la mezza età. E, soprattutto, deve rendere conto a due figli, William e la piccola Mabel, avuti entrambi con Mark, che ora non c’è più perché è morto durante un operazione umanitaria in Sudan.– Undiinizia proprio qui, dalla scoperta (nostra) della morte di Mark e la presa di coscienza (di) di quanto sia necessaria voltare pagina e andare avanti. Di lune piene ne sono passate tantissime da quandoera una londinese matta.