Bradisismo Campi Flegrei l’Ordine degli architetti | Su volontari no a interventi improvvisati serve coordinamento

Tempo di lettura: 3 minuti“Negli ultimi giorni, l’intensificarsi di iniziative diato tecnico a Bagnoli e nell’area dei, seppur mosso da intenti lodevoli, sta generando gravi criticità., ingegneri, geologi e psicologi stanno operando senza unufficiale, esponendo la sicurezza pubblica a rischi inaccettabili e compromettendo l’affidabilità delle valutazioni tecniche”. È quanto afferma Antonio Cerbone, tesoriere deldi Napoli e coordinatore regionale del CAR (attività regionali).“Le emergenze non possono essere affrontate cone non regolamentati – dice Cerbone – Le verifiche sugli edifici devono seguire procedure codificate per evitare valutazioni errate, allarmismi ingiustificati o, peggio, sottovalutazioni di situazioni critiche”.