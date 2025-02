Quotidiano.net - Borse europee in calo: Trump minaccia dazi e cresce l'inflazione

in agitazione dopo ladi Donalddi imporre ial 25%. Sui mercati torna un clima negativo anche per i timori sulla crescita dell'economia globale e sull'aumento dell'. Nel Vecchio continente soffrono le auto, tra i settori maggiormente colpiti da una eventuale guerra commerciale. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0478 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 è indello 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Maglia nera per Milano (-1,1%). In rosso anche Francoforte (-0,7%), Parigi e Madrid (-0,2%). Modesto rialzo per Londra (+0,3%). I principali listini sono appesantiti dal comparto dell'auto (-3,1%). Male anche il settore tecnologico (-1,1%), con gli analisti che vedono una debolezza della guidance sui margini di Nvidia.