Boris Nemtsov, dieci anni dopo è ancora mistero sull'assassinio del caparbio oppositore di Putin

La sera del 27 febbraio 2015, l’ex vicepremierdi, assieme alla giovane compagna, la 24enne modella ucraina Anna Durytska, uscì dal ristorante in cui avevano cenato, attraversò la Piazza Rossa e decise che sarebbe stato più romantico tornare a casa a piedi, mano nella mano, invece di prendere un taxi.aveva 55, era affascinante, l’aspettogiovanile: un personaggio brillante e socievole, grande affabulatore, e discreto “tombeur de femmes”. Era membro della Duma regionale di Jaroslav, leader di un piccolo partito liberale, l’RPR-Parnas. Ben lontani i tempi in cui era considerato il “delfino” di Eltsin, addirittura potenziale candidato alla sua successione, opzione chemisteriose consultazioni fu sciolta a favore di.Ormai, il suo peso politico si era oggettivamente ridotto, né poteva essere altrimenti, in un regime a senso unico, con l’opposizione tacitata, emarginata e costretta all’esilio per evitare di finire sotto terra.