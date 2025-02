Leggioggi.it - Bonus sicurezza 2025: incentivi per l’installazione di sistemi di sicurezza

Il nostro sistema fiscale prevede da molti anni varie agevolazioni fiscali, spesso denominate. Ogni anno, quando viene varata la Legge di Bilancio, vi sono al riguardo modifiche, eliminazioni o riconferme. Per quanto concerne la Legge di Bilancio(ovvero la Legge 30 dicembre 2024, n. 207), una delle conferme, con modifiche, è stata quella relativa al, un incentivo fiscale il cui obiettivo principale è quello di agevolare economicamente coloro che intendono potenziare ladelle loro abitazioni.Per la precisione, il, talvolta indicato comeAllarme oAntifurto, consente al contribuente di richiedere una detrazione IRPEF del 36% che può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.Il limite massimo di spesa su cui è applicabile questo incentivo è di 48.