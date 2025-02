Sololaroma.it - Bologna-Milan Streaming Gratis: il recupero di Serie A in Diretta Live

Se nella giornata di domani, venerdì 28 febbraio, si alzerà il sipario sulla ventisettesima giornata diA, con il match tra Fiorentina e Lecce, stasera si andrà a concludere invece il 9° turno di campionato. Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara, si affronterannoin quello che sarà ildella gara rinviata lo scorso ottobre per l’emergenza maltempo in Emilia che aveva suscitato più di una polemica. Sfida decisamente importante e delicata tra due formazioni che hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa per la zona Champions League.Il momento diLe squadre di Italiano e Conceicao si trovano appaiate in classifica a quota 41 punti ed entrambe sono reduci da una sconfitta che ne ha rallentato il cammino. Ilarriva a questo appuntamento dopo il 2-0 subito dal Parma, mentre dalla parte opposta invece ilè stato battuto per 2-1 dal Torino.