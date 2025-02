Lapresse.it - Bologna-Milan, oggi il recupero: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Si gioca stasera giovedì 27 febbraio la partitadella nona giornata di Serie A, in programma al Dall’Ara alle ore 20.45. In palio punti importanti nella corsa per un posto in Europa. Sarà possibile vedere la partita in diretta in tv in streaming su Dazn. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Marco Parolo. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 41 punti, a -8 dal quarto posto che vale la certezza di un posto in Champions League.ProbabiliPer quanto riguarda le probabili, neldi Italiano spazio in attacco a Castro e ballottaggi Ferguson-Fabbian e Orsolini-Dominguez. Tra i rossoblù si rivede anche l’ex rossonero Calabria, che in difesa si giocherà una maglia da titolare con De Silvestri.