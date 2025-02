Internews24.com - Bologna Milan, Moncada a Dazn: «Stasera per noi è un’altra finale…»

di Redazione: «per noi èfinale.» Le parole del direttore tecnico rossoneroIntervenuto aprima di, DT del club rossonero, ha dichiarato:PAROLE – «finale. Abbiamo sbagliato la prima col Torino. Giochiamo contro una bella squadra. Per noi è fondamentale per il quarto posto. È una bella battaglia. Penso che essere positivo è importante in questo momento. Siamo in difficoltà, lo sappiamo. Abbiamo ancora tante partite, conosco molto bene i giocatori e so che possono fare ancora di più: la squadra ha un margine di crescita importante. Sono ogni giorno qua con lo staff ed il mister per dare una mano. Cosa cambia dal fare il Capo Scout? Totalmente diverso, soprattutto per l’aspetto mentale. I rinnovi sono molto positivi.