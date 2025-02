Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan: c'è Orsolini sulla trequarti rossoblù. Conceiçao lascia in panchina Felix

, 27 febbraio 2025 – A quattro mesi dalla tragica alluvione che ha colpitocausando anche il rinvio delle sfida tra– con un lungo strascico di polemiche che hanno portato anche a un ricorso al tar da parte del club di via Aldo Rossi –,e rossoneri questa sera alle 20.45 scenderanno in campo allo stadio Renato Dall’Ara per il recupero della gara valida per il nono turno del campionato di Serie A. Sono 186 i precedenti complessivi tra le due squadre e sorridono alla formazione rossoneri che si è imposta in 87 occasioni, a fronte delle 52 vittorie felsinee e dei 47 pareggi. Più risicata la distanza nei confronti disputati al Dall’Ara: ilha infatti ottenuto la vittoria in 29 dei 76 match disputati in terra emiliana, ilin 25 e le restanti 22 sfide si sono ovviamente concluse con un pareggio.