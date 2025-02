Juventusnews24.com - Bologna Milan 2-1, i felsinei stendono in rimonta i rossoneri e si candidano a un posto in Champions League

di Redazione JuventusNews24
Bologna Milan 2-1, i felsinei ottengono tre punti fondamentali: secondo stop di fila per il Diavolo
Bologna Milan 2-1. È questo il responso della sfida delle 20:45 del Dall'Ara. Gli uomini di Vincenzo Italiano condannano i rossoneri alla seconda sconfitta consecutiva.
L'uomo che decide la partita è stato Dan Ndoye. L'attaccante argentino ribalta completamente il vantaggio messo a segno da Rafael Leao al 43' del primo tempo, poi pareggiato da Santiago Castro al 48'. Grande colpo per i felsinei che adesso sfidano la Juve nella corsa alla Champions League.