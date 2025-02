Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan 2-1, Castro e Ndoye abbattono il tabù rossonero dopo 23 anni

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 febbraio 2025 –4 mesi di attesa (e polemiche),recuperano il match previsto per la nona giornata di campionato e rinviato a causa dell'alluvione che colpì il capoluogo emiliano, devastando proprio le zone adiacenti al Dall'Ara, che da allora paga un dazio ancora pesante per quanto riguarda lo stato di salute del manto erboso. Le due squadre si presentano appaiate a 41 punti alla gara che consente loro di togliere finalmente l'asterisco e dare connotati più reali alla propria classifica e alle proprie velleità di Europa. La partita parte male per i rossoblù, che creano di più ma cadono in una delle poche chance create dagli ospiti: segna Leao alla fine del primo tempo, mapareggia praticamente all'alba della ripresa, quindipochissimi minuti di gioco.