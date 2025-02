Sport.quotidiano.net - Bologna-Milan 2-1, apoteosi al Dall’Ara con i gol di Castro e Ndoye

, 27 febbraio 2025 – Festa e luci aldove ildi Vincenzo Italiano ritrova subito il sorriso e una vittoria importantissima per la corsa all’Europa. L’asterisco va via ma si aggiungono tre punti alla classifica dei rossoblù che battono in rimonta il, diretta concorrente per le posizioni nobili con una rimonta tutta nel secondo tempo spinta dalle reti diche ribaltano il vantaggio nel finale i primo tempo di Leao. Prima dell’inizio delle ostilità la curva ricorda Sinisa Mihajlovic, con lo striscione di auguri per il compleanno dello scorso 20 febbraio dell’indimenticato mister e i cori per il serbo che tra l’altro ha avuto anche con iluna lunga esperienza in panchina. E sono proprio i rossoneri ad iniziare fortissimo. Dopo 24’’ sono infatti gli ospiti ad avere subito una grande occasione: Reijnders lancia d’esterno Musah che parte con la palla al piede sfruttando la difesa dei rossoblù mal posizionata, il rossonero scarica su Gimenez ma sbaglia i giri e la sfera arretrata costringe l’attaccante ad un tiro non perfetto che va alto sopra la traversa.