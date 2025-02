Bollette | platea bonus sociale più ampia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.40 Alzare la soglia Isee deldagli attuali 9.530 euro a 25mila euro. E' questa, l'ipotesi di soluzione raggiunta al vertice di Palazzo Chigi in attesa del Decretoatteso in Consiglio dei Ministri. Dovrebbe essere previsto un meccanismo a scaglioni in base al quale le fasce Isee più basse ricevano un aiuto più consistente: chi ha fino a 9.530 euro di Isee dovrebbe ricevere ilattuale e il nuovo, mentre da 9.530 a 25 mila solo il nuovo contributo.Il provvedimento prevederebbe 3 mld di aiuti.