Bollette, l'idea di Meloni per concentrare tutti i sostegni economici nei prossimi tre mesi. E alzare le soglie Isee

A poche ore dal Consiglio dei ministri, il governo è riuscito a trovare la quadra sul tanto atteso decreto, il provvedimento che da settimane tiene con il fiato sospeso milioni di italiani alle prese con l’alto costo delle utenze e che verrà presentato domani, 28 febbraio, in Cdm alle 11.30. «Un altro rinvio non possiamo permettercelo», aveva avvertito senza mezzi termini la premier Giorgiaai «suoi», dopo aver bocciato la prima bozza del provvedimento che doveva andare nel Cdm di martedì. Lo aveva giudicato «insufficiente» neialle fasce più deboli e chiedeva di rinforzarlo. È emersa, invece, “soddisfazione” per il vertice che si è tenuto stasera, iniziato alle 19 e concluso dopo una quarantina di minuti. Seduti al tavolo, la premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i ministri direttamente coinvolti nella stesura del provvedimento, ovvero Giancarlo Giorgetti (Economia), collegato da remoto, Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica), il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano.