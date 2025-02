Secoloditalia.it - Bollette, l’appello dell’Ucid: “Gli aiuti del governo vadano alle famiglie e ai pensionati”

“Sono lee le fasce più deboli della popolazione, con i ceti medi in particolare, i settori della popolazione italiana che stanno pagando il prezzo più alto dell’aumento incontrollato dei costi dell’energia, con effetti devastanti sul loro potere d’acquisto e sulla qualità della vita. Se le imprese, che sono giàprese con il calo della produzione, risentono dei rincari nei propri stabilimenti, sono però soprattutto i lavoratori e ia dover stringere la cinghia per una tassa occulta che nessuno aveva previsto in questi termini. IlMeloni, che ben opera sul fronte economico e sociale, deve partire dfasce più deboli della popolazione e dal ceto medio nella sua azione di sgravio dei costi energetici perché sono leitaliane a risentire maggiormente dei costi sulla base dei consumi quotidiani originati dalla composizione dei nuclei familiari spesso numerosa e con familiari presenti in ogni orario nelle abitazioni in cui maturano le super”.