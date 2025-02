Liberoquotidiano.it - Bollette, la svolta: indiscrezioni, così il governo può disinnescare il salasso

Il nodo sono le risorse. Perché per finanziare gli interventi a favore di famiglie e imprese contro il caro -energia serve (almeno) un miliardo in più. I tecnici del Ministero dell'Economia e dell'Ambiente hanno consegnato alun pacchetto di misure dal valore superiore a 3 miliardi di euro. Ma i fondi recuperati finora si fermano intorno ai 2 miliardi. Senza somme aggiuntive, il rischio è che l'intervento risulti poco incisivo. E nelle ultime ore nella maggioranza si sta facendo strada anche un obiettivo più ambizioso: arrivare a 5 miliardi con aiuti estesi per un anno e non solo per i prossimi sei mesi, come era trapelato nei giorni scorsi. Insomma, questione di soldi. Da qui la decisione di Giorgia Meloni di rinviare a venerdì il Consiglio dei ministri che ieri avrebbe dovuto licenziare il decreto