Ilrestodelcarlino.it - Bocconi avvelenati in Romagna: campagna di sensibilizzazione contro l'odioso fenomeno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 27 febbraio 2025 – Per contrastare l’quanto vigliaccodell’uso deio esche avvelenate, l’Unione dei Comuni della Bassarinnova il proprio impegno rilanciando ladi. Le esche alimentari avvelenate causano atroci sofferenze e la morte di animali selvatici e domestici. A partire da inizio marzo saranno affissi manifesti negli spazi pubblicitari cittadini. Laadottata punta a informare i proprietari di animali rispetto alle precauzioni da adottare, nonché le conseguenze a cui va inchi commette reati. I cittadini sono tutti invitati a collaborare attivamente alla lottaquestoe a prendere alcune precauzioni, come l’utilizzo della museruola per le passeggiate con il proprio animale da compagnia (soprattutto in) e l’utilizzo di guanti per raccogliere eventuali esche sospette.