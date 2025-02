Ultimouomo.com - Bocce per principianti

Se vi dicessero che lesono lo sport più antico del mondo non penso che facciate fatica a crederci. La semplice parola, “”, ha l’effetto dell’odore di naftalina dell’armadio dei nonni, porta dei ricordi, più o meno lontani, più o meno appassionanti. È così anche per me. Più che avvicinarmi al mondo delleci sono cascato dentro: passare le estati da bambino a Demonte, in Valle Stura, significa passare gran parte del tuo tempo libero fuori da scuola, intorno ad una bocciofila. Ed è normale che tra una cedrata e un gelato, dopo partite infinite di calcio e dopo aver sognato di essere sulle strade del Tour de France in sella alla tua Atala, un paio diti capitino tra le mani. Anche solo per riposarsi.Però, secondo l’Enciclopedia Treccani, il gioco delleva molto più in là dei nostri avi e delle mie vacanze da bambino, infatti: “Se si ritiene fossero impiegate per un gioco le sfere in pietra rinvenute nel 1961 nella città neolitica di Catal Huyuk in Turchia, le prime tracce di un'attività ludica con lepossono essere fatte risalire al 7000 a.