Bobo Padel Cup 2025 | una Summer Season magica da Lignano a Cervia

Cuptutta da vivere: un’iniziativa ‘’ pronta ad infiammare la. LaCuppromette una ricca dose di spettacolo e divertimento. Ben tre tappe dell’attesissimo evento all’insegna di intrattenimento, sport e (soprattutto) solidarietà. Ebbene sì, il celebre format estivo (di cui avevamo parlato in altre circostanze nel nostro blog), creato da Christian Vieri, sarà protagonista assoluto da luglio ad agosto in 3 location della costa adriatica. Si parte a Senigallia (Spiaggia di Velluto, nelle Marche) il 4-5-6 luglio, quindi a(nel cuore della bellissima Romagna) il 18-19-20 luglio. Gran chiusura aSabbiadoro (VE) l’1-2-3 agosto.CUP: AL CENTRO LA SOLIDARIETA’Un’estate intensa e divertente dove Christian ‘’ Vieri e altri ex calciatori sfideranno i fan, con una specifica finalità benefica.