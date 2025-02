Panorama.it - Blue Origin: già oltre cinquanta i turisti spaziali di Jeff Bezos

Senza più tanto clamore da parte dei media per la naturaca dei voli, la navicella spaziale commercialeha completato con successo la sua decima missione con equipaggio umano, ovvero il trentesimo lancio del programma New Shepard, superando il numero di 50 umani trasportati tra uomini e donne (sono 52). Gli occupanti della capsula che ha segnato la decina delle missioni sono stati Lane Bess (imprenditore nel settore tecnologico), Jesús Calleja (presentatore televisivo), Elaine Chia Hyde (fisica e prima donna australiana nello spazio), Richard Scott (endocrinologo, filantropo e pilota), Tushar Shah (ereditiere indiano) e un sesto membro dell'equipaggio che non ha voluto che il suo nome venisse rivelato al pubblico. Per Lane Bess, quarta persona ad acquistare un biglietto per il turismo spaziale, si è trattato della seconda volta.