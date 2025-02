Blake Lively saluta la compagna di set Michelle Trachtenberg | Era elettricità

Leggi su Cinefilos.it

ladi set: “Era”La protagonista di Gossip Girlsi è unita al ricordo per la sua co-protagonista, la cui morte è stata confermata nelle ultime ore. L’attrice è stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York City ed è stata dichiarata morta all’età di 39 anni.ha pubblicato una lunga dichiarazione sulle sue Instagram Stories in ricordo dell’attrice, che ha interpretato Georgina Sparks e condividendo il set connella serie teen della CW di fine anni 2000.“Questo è il primo giorno in cui ho incontrato”, ha scrittonella didascalia di un loro fotogramma tratto da Gossip Girl. “Era. Sapevi che era entrata in una stanza perché la vibrazione cambiava.