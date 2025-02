Dilei.it - Blake Lively, ricorda Michelle Trachtenberg con una lettera: “Profondamente sensibile”

La scomparsa prematura diha scosso moltissimi fan nazionali e internazionali. La giovane attrice, diventata nota grazie a interpretazioni iconiche come la tenera Dawn Summers di Buffy e l’intrigante Georgina Sparks in Gossip Girl, ha lasciato un vuoto difficile da colmare.Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che continuano ad apparire sotto i suoi contenuti Instagram, ma anche i ricordi dei colleghi che hanno lavorato con lei e hanno voluto renderle omaggio. Non fa eccezione: l’attrice, che all’interno della serie tv Gossip Girl ha interpretato Serena Van Der Woodsen, ha scritto una lunga dedica alla collega di set nelle sue storie Instagram., il dolce messaggio aAmiche e nemiche sul piccolo schermo nei panni di Serena Van Der Woodsen e Georgina Sparks, ma colleghe legate da una profonda stima.