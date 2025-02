Game-experience.it - Blades of Fire, annunciato con trailer e data di uscita l’erede spirituale di Castelvania: Lords of Shadow

Il publisher 505 Games ed il team di sviluppo MercurySteam, noti per Metroid Dread e Castlevania:of, hannoufficialmenteof, un nuovo action adventure dark fantasy che raccoglie l’eredità della storica saga Castlevania. Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series XS e PC tramite Epic Games Store il 22 maggio 2025 al prezzo di 59,99 euro. L’annuncio è accompagnato da unche offre un primo sguardo alla storia e al gameplay, mentre i preorder sono già attivi su tutte le piattaforme.Precisiamo che inofi giocatori vestiranno i panni di Aran de Lira, il primogenito della Guardia del Re, il cui destino lo porterà a fronteggiare la neo-incoronata Regina Nerea. La sovrana in questione ha scatenato un potente incantesimo capace di trasformare l’acciaio in pietra, lasciando solo il suo esercito di abominazioni in grado di brandire il metallo divino, contro il quale tutte le altre armi si frantumano.