Blacks Colpo grosso e due punti di platino. Cavallero & C. firmano una rimonta da urlo

Civitus Allianz Vicenza 63Faenza 76 CIVITUS ALLIANZ VICENZA: Carr 5, Cucchiaro 6, Da Campo 9, Ucles 4, Gasparin 17, Pendin ne, Marangoni 5, Nwohuocha 7, Trova ne, Almansi 10, Cecchin ne. All.: GhirelliFAENZA: Ndiaye 6, Calbini 17, Vico 4, Poggi 13, Sirri ne, Bendandi, Magagnoli 5, Ammannato 9,13, Garavini ne, Fragonara 9. All.: Garelli Arbitri: Spinello - Gurrera Note – Parziali: 29-23; 42-41; 49-60. Tiri da 2: Vicenza: 14/41, Faenza: 22/37; tiri da tre: Vicenza: 10/26, Faenza: 7/24; tiri liberi: Vicenza: 5/9, Faenza: 11/14; Rimbalzi totali: Vicenza: 39, Faenza: 42deia Vicenza. I faentini vincono un match duro e spigoloso, conquistando duediche permettono loro di mantenere il 4° posto con Capo d’Orlando: il modo migliore per presentarsi domenica alla difficile trasferta di Agrigento.