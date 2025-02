Movieplayer.it - Black Dog, la recensione: due randagi e il lato negativo del progresso

Leggi su Movieplayer.it

Guan Hu parla di comunità, minoranze e risvolti della crescita economica cinese in un film capace di far convivere dramma, favola, western e noir. Al cinema. Pechino, 2008. La capitale cinese ospita i giochi olimpici. Una vetrina prestigiosa per la città e per tutto il paese, la possibilità di investire denaro nella modernizzazione di alcune sue aree. Ma la spinta data dalle Olimpiadi ha anche un'altra faccia. La crescita economica e sociale implica lasciare inevitabilmente indietro qualcosa o qualcuno. Lo racconta Guan Hu inDog, film presentato in anteprima a Cannes 77 dove ha vinto il premio Un Certain Regard. Più generi per un racconto sociale La storia è quella di Lang (Eddie Peng), ex motociclista acrobatico che torna nella sua città natale, nella periferia .