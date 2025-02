Spazionapoli.it - Billing si racconta: “Il Napoli è il traguardo più importante. Tifosi? Qui ti amano davvero”, poi l’annuncio sul napoletano

Philipsi è già ambientato molto bene a. Il calciatore inglese si èto attraverso una lunga intervista. Nel mercato invernale ilha messo a segno uncolpo: l’arrivo di Philipdalla Premier League. Il calciatore si è ambientato molto in Campania e domenica scorsa ha esordito da titolare contro il Como. Oltre alle questioni legate al campo, il giocatore si èto attraverso una lunga intervista.: “Philip, calciatore del, si èto durante un nuovo episodio di “From the World to” presentandosi aie non solo. Di seguito le sue parole.“Mi chiamo Philip, vengo da Esbjerg in Danimarca. Il mio sogno nella vita è sempre stato quello di giocare a calcio e nient’altro. Il mio idolo da bambino era Ronaldinho, provavo sempre a fare le sue stesse giocate”.