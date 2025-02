.com - Biliardo / Passion Jesi, Cigno, Circolo Cittadino e Bocciofila Jesina: pronti per la fase decisiva

Oramai tutte le gare hanno la loro importanza ai fini del successo finale o della conquista dellaplay offVALLESINA 27 febbraio 2025 – Venerdì 21 febbraio si è giocata la 20° giornata del campionato regionale di boccette di serie A1, la 24° giornata del campionato provinciale di serie A e la 18° giornata del campionato provinciale di serie B.Il1 (serie A1) ha perso 5 a 1 in trasferta contro l’Iron Bar. Vince Bellavita (100-39). Il2 (serie A) vince 4 a 2 in casa con il Borgo 1. Vincono Casali (100-83), Morganti (100-68) e le coppie Cecconi/Brunelli (80-47) e Frisiello/Gavetti (80-56). Casali parte lento un po’ contratto ma poi esce nel finale conquistando il punto della vittoria. “Il cannibale” non ne stecca una ed è una sicurezza sul. Morganti gioca alla grande e vince meritatamente.