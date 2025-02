Quifinanza.it - Bikkembergs e il suo design distintivo

E’ stato iler belga Dirkha fondare negli anni 80 l’omonimo brand, un marchio capace di coniugare un estetica sportiva a unelegante, diventando immediatamente simbolo di audacia contemporanea. La cifra stilistica del brand si ispira al mondo del calcio, mixato a una ricerca di materiali e tessuti di altissimo livello, con dettagli tecnologici capaci di rendere la maison immediatamente famosa nel panorama del fashion system. L’approccio alla moda del brand racconta valori di forza, coraggio, eleganza, sportività e unicità, attraverso linee nuove e innovative capaci di attrarre i consumatori e buyer di tutto il mondo.Sarà il 1988 a veder presentare per la prima volta durante la Fashion Week di Parigi la collezione uomo del brand, composta principalmente da maglieria e camiceria, la visione di Dirk è il suo approccio decisamente inconsueto e innovativo verso la moda maschile catturerà in breve tempo i consensi del pubblico giovane, che troverà nel marchio e nella sua filosofia una visione originale di cosa e come indossare dei capi d’abbigliamento, dove l’eleganza, la sportività e il comfort fanno parte dello stesso progetto creativo.