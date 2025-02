Secoloditalia.it - Bignami provoca, Maiorino (M5S) fa una figuraccia: “Perché avete chiesto le dimissioni di Santanchè?”. E lei non lo sa (video)

Una semplice domanda del capogruppo alla Camera Galeazzodi Fratelli d’Italia ha fatto crollare il muro di ipocrisia grillina. Alla domanda se la deputata del Movimento 5 stelle Alessandrasapesse “per quale motivo” Danielafosse stata rinviata a giudizio, l’esponente pentastellata non ha saputo rispondere. “Ve lo chiedovoi state parlando dei contributi Covid su cui ha detto che si dimetterà se rinviata a giudizio, che non attiene al motivo per cui voile”, ha spiegato ancoraall’esponente dell’opposizione.procede a ripetere più volte le parole “falso in bilancio”, ma il capogruppo di FdI la incalza: “Falso in bilancio è una categoria eterea, qual è la contestazione?voi dite che si tratta del mancato pagamento per i dipendenti” e aggiungendo che “quando si parla di una cosa bisogna sapere ciò di cui si parla è una domanda semplice” ha continuato il deputato di FdI .