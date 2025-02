Thesocialpost.it - Bibbona, si ribalta l’auto e muore sulla Variante Aurelia

Un grave incidente stradale si è verificato, trae Donoratico, causando la morte di un uomo di 76 anni. Il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione nord all’altezza del chilometro 272, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.“Nell’incidente è coinvolto un veicolo che si èto”, si legge in una nota ufficiale. La vittima, Enrico Benedetti, originario di Rosignano, era in auto con la moglie al momento dello schianto.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 18 di giovedì 27 febbraio. Un SUV avrebbe tamponato una jeep, provocando ilmento del mezzo e causando il decesso dell’uomo. La donna che viaggiava con lui è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cecina, mentre il conducente dell’altro veicolo coinvolto è rimasto sotto choc.