Oasport.it - Biathlon, Fabiana Carpella conquista il bronzo nell’Individuale ai Mondiali juniores di Oestersund

Leggi su Oasport.it

Ancora medaglia per l’Italia in questa edizione dei2025 giovanili di(Svezia). Dopo l’argento di Carlotta Gauterodella categoria “Youth”, la formazione tricolore ha accolto con gioia un altro podio nella prova dei quattro poligoni. Nella 12.5 km Individuale, infatti,to la medaglia di.L’azzurrina ha commesso solo un errore nell’ultimo poligono in piedi e ha saputore con determinazione la top-3, in contesto in cui la Francia si dimostrata di grande livello, dando seguito agli strepitosi riscontri deiassoluti di Lenzerheide (Svizzera).Oro e argento, infatti, sono andate alle due transalpine Celia Henaff (0+0+0+0) e Amandine Mengin (0+0+0+1), distanziata di 22.5 dalla sua compagna di nazionale.