Dilei.it - Bianca Guaccero pronta a tornare in tv per sostituire (di nuovo) Caterina Balivo

Leggi su Dilei.it

Continua il successo di. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e le conduzioni a Dalla strada al palco e Primafestival la soubrette di Bitonto èa prendere le redini di unprogramma tv. Questa volta in solitaria, senza la presenza di alcun collega come accaduto negli ultimi mesi. Non solo: la 45enne dovrebbe prendere, pro tempore, il posto di. Proprio come accaduto in passato, quando lasostituì la collega di Aversa a Detto Fatto su Rai2.Unprogramma tv perI dirigenti Rai stanno lavorando al palinsesto estivo e pare che ci sia la voglia di puntare ancora una volta sull’amatissima. La conduttrice e attrice sarebbe in lizza per guidare unprogramma nel pomeriggio di Rai1. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Oggi: “è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.