Betsy Arakawa chi era la moglie di Gene Hackman trovata morta con lui

è morto all’età di 95 anni nella sua casa di Santa Fe. La polizia del New Mexico ha trovato il corpo senza vita del divo di Hollywood all’interno della sua abitazione assieme a quello della, la 63enneAwakawa. Pianista di formazione classica, ha trascorso con la star oltre tre decenni dal matrimonio nel 1991, celebrato cinque anni dopo il divorzio del divo dalla prima, Faye Maltese, da cui aveva avuto tre figli. Un rapporto, quest’ultimo, naufragato già prima checonoscesse la nuova partner. «Non mi sono lasciato per mettermi con una donna più giovane», ha raccontato al South Florida Sun-Sentinel. «Ci siamo solo allontanati, persi di vista. Quando si lavora in questo settore, le nozze richiedono molto lavoro e amore».con la(Getty Images).