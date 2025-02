.com - Bertolucci: “Sinner tornerà più forte e con un servizio migliore”

toc (Adnkronos) – Jannik, fuori dai tornei per la sospensione legata al caso doping, sta per riprendere gli allenamenti sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club e all’inizio “farà dei lavori a blocchi perché tre mesi così un tennista non li ha mai avuti, se non a causa di infortuni”. Paolo, ex capitano azzurro di Coppa Davis, ipotizza con l’Adnkronos quale potrà essere il percorso del numero 1 Atp fino al rientro agli Internazionali di Roma. “Tre mesi di pausa sono una cosa assolutamente nuova, quindi credo che dalla prossima settimana lui riprenderà ad allenarsi ma farà almeno due settimane a secco senza tennis”, dice. Perripartirà senza racchetta: “Praticamente sì, forse farà qualcosa solo per ilma da fermo e poi pian piano riprenderà, all’inizio presumo che giocherà anche con dei ragazzi di lì, con l’allenatore e tutto il team.