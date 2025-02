Liberoquotidiano.it - Berrettini formato Sinner, vola ai quarti a Dubai: il punto che fulmina O'Connell | Video

Due dei migliori otto tennisti dell'Atp 500 disono italiani. Luca Nardi si è tolto una gran bella soddisfazione: da lucky loser ha ottenuto il primo quarto di finale in carriera tra i grandi. Lo ha fatto battendo in due set il belga Bergs: 6-4, 7-6 il punteggio finale di un match in cui l'azzurro ha dimostrato di avere carattere, oltre che talento. Nel primo set è stato bravo a recuperare due break di svantaggio, nel secondo ha addirittura annullato tre set point consecutivi ed è poi andato a vincere. Oggi neiaffronterà il francese Hayls, 28 anni e numero 77 al mondo: una grande opportunità per Nardi di migliorare ancora e dire in semifinale, tra l'altro nel lato del torneo meno ostico. Matteosi è invece sbarazzato dell'australiano O'con una certa autorevolezza.