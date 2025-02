Bergamonews.it - Bergamo, sabato 1° marzo visite guidate a Palazzo Frizzoni

Leggi su Bergamonews.it

sarà aperto alla cittadinanza1°convolute dalla presidente del Consiglio comunale, Romina Russo.Il progetto “Porte aperte a”, realizzato in collaborazione con il Liceo linguistico statale “Giovanni Falcone”, prevede il seguente percorso: esterno di, cortile, parco, sala Caccia, corridoio dei Cardinali, scalone, sala Specchi, uffici del sindaco, del segretario generale e del capo di gabinetto e aula consiliare.Lesi svolgeranno, con accesso libero, dalle 14,30 alle 17,30 (ultimo ingresso). Sarà anche possibile visitarecon guide che parleranno in inglese, tedesco e spagnolo. Il progetto verrà replicato lunedì 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica.